La probabile formazione del Torino / Mandragora può partire titolare nel 3-5-2 di Nicola, non come regista ma come mezzala di sinistra

Rolando Mandragora è pronto all’esordio con la maglia del Torino. Il centrocampista sarà certamente in campo contro l’Atalanta: resta da capire se partirà dal primo minuto o se invece entrerà a gara in corso. Il numero 38 è in ballottaggio con Karol Linetty per il ruolo di mezzala sinistra nel 3-5-2: la serie di prestazioni insufficienti del polacco sembrano ora favorire proprio l’ex Udinese per una maglia da titolare in mezzo al campo.

Torino: in difesa ballottaggio tra Lyanco e Nkoulou

Rispetto alla partita pareggiata una settimana fa contro la Fiorentina, ci saranno anche altre novità di formazione: in difesa rientra Armando Izzo, assente contro i viola dopo il violento colpo alla testa subìto a Benevento. Dovrebbe essere confermato dal primo minuto Gleison Bremer mentre la terza maglia da titolare dovrebbe guadagnarla Evangelista Lyanco, in vantaggio nel ballottaggio con Nicolas Nkoulou. Sulle fasce laterali verranno invece confermati Wilfred Singo a destra e Cristian Ansaldi a sinistra. Nel ruolo di mezzala destra ci sarà invece Sasa Lukic.

Per quanto riguarda l’attacco, Nicola confermerà la fiducia alla coppia formata da Simone Zaza e da Andrea Belotti (anche perché Antonio Sanabria non sarà disponibile). Da segnalare che in panchina torna Bonazzoli, non convocato per la partita contro la Fiorentina.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disp. Milinkovic-Savic, Ujkani, Nkoulou, Buongiorno, Vojvoda, Murru, Baselli, Linetty, Gojak, Verdi, Bonazzoli. All. Nicola.

Squalificati: Sanabria

Indisponibili: Rodriguez