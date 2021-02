Atalanta-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Terza partita di Davide Nicola sulla panchina granata. Atalanta-Torino aprirà la giornata di Serie A, la seconda di ritorno: nerazzurri che potrebbero fare turnover in vista della gara di Coppa Italia – come del resto annunciato da Gian Piero Gasperini – e Torino che invece cercherà di scendere in campo con la miglior formazione possibile per strappare preziosi punti salvezza: due pareggi in altrettante partite, finora, con Nicola che a Bergamo insegue la prima vittoria. Segui la diretta di Atalanta-Torino su Toro.it.

Atalanta-Torino, prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI ATALANTA-TORINO

Ore 13. Intorno al Gewiss Stadium non si respira, per ovvi motivi, l’aria di qualche tempo fa. Assenza dei tifosi, che non accompagneranno l’arrivo dei pullman, granata e nerazzurro, attesi tra le 13.30 e le 13.45. Dopodiché, intorno alle 14, saranno comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre. In casa Torino c’è attesa per Rolando Mandragora, che quest’oggi dovrebbe esordire proprio con la maglia granata. Giornata nuvolosa su Bergamo e temperatura intorno ai dieci gradi. Fra circa due ore il fischio d’inizio della partita che darà il via alla giornata di campionato.

Atalanta-Torino, probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Torino:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Toloi, Pessina, Freuler, Gosens; Malinowski; Ilicic, Zapata. A disp. Sportiello, Rossi, Sutalo, Caldara, Ruggeri, Ghislandi, De Roon, Kovalenko, Pasalic, Miranchuk, Lammers, Muriel. All. Gasperini.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disp. Milinkovic-Savic, Ujkani, Nkoulou, Buongiorno, Vojvoda, Murru, Baselli, Linetty, Gojak, Verdi, Bonazzoli. All. Nicola.

Atalanta-Torino, dove vederla in tv e streaming

La partita Atalanta-Torino, in diretta, è trasmessa da Sky Sport, canale 202. In streaming la si può vedere su Sky Go e Now Tv. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Atalanta-Torino, formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali

Atalanta-Torino, la diretta

Calcio d’inizio della partita alle 15