Le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino: Murru preferito ad Ansaldi sulla fascia sinistra, Gasperini tieni in panchina Zapata

Rolando Mandragora è pronto a esordire con la maglia del Torino. Davide Nicola ha scelto di mandare in campo dal primo minuto il centrocampista arrivato nell’ultimo giorno del mercato di riparazione dall’Udinese. A lasciare il posto in campo al numero 38 è Karol Linetty. Nella formazione del Torino ci sono poi anche altre due novità di formazione: in difesa si rivede dal primo minuto Nicolas Nkoulou, sulla fascia sinistra invece spazio a Nicola Murru che viene preferito a Cristian Ansaldi. Un po’ di turnover nell’Atalanta, con Gian Piero Gasperini che schiera dal primo minuto Luis Muriel facendo partire dalla panchina Duvan Zapata.

Atalanta-Torino: le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Ruggeri, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel. A disposizione: Rossi, Sportiello, Lammers, Freuler, Caldara, Djimsiti, Ghislandi, Miranchuk, Pasalic, Zapata. Allenatore: Gasperini

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Zaza, Belotti. A disposizione: Ujkani, Milinkovic-Savic, Lyanco, Baselli, Gojak, Ansaldi, Verdi, Bonazzoli, Vojvoda, Linetty, Buongiorno. Allenatore: Nicola