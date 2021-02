Le dichiarazioni di Simone Zaza nel prepartita di Atalanta-Torino, match valido per la 21^ giornata di Serie A

Tutto pronto per Atalanta-Torino, match valido per la ventunesima giornata di Serie A. Simone Zaza commenta così il momento che i granata stanno attraversando: “Siamo in un periodo dove dobbiamo aggrapparci a tutto. Abbiamo bisogno di fare punti. Arriviamo da due pareggi dove ci sono state cose buone e cose meno buone. C’è sempre stata la reazione della squadra. Dobbiamo partire dalle cose positive, guardare il lato positivo e giocare ogni partita come se fosse l’ultima.“.