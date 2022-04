La probabile formazione del Torino / L’ex Udinese di nuovo dal 1′ insieme a Lukic, in porta di nuovo Berisha

Si torna in campo a distanza di quattro giorni dalla vittoria sullo Spezia. E sarà un Torino in parte diverso rispetto a quello visto sabato in casa, anche perché Juric potrebbe recuperare Pobega – è partito per Bergamo così come Belotti e proverà ad esserci – e cambierà uomini sulla trequarti, considerato il probabile ritorno dal 1′ di Brekalo, che invece nell’ultima gara aveva iniziato dalla panchina.

Torino, Berisha torna tra i pali

Il 3-4-2-1 rimane il modulo che Juric ritiene più incline alle caratteristiche dei granata. Berisha ritorna tra i pali, mentre più in generale in difesa le novità riguardano Djidji e Buongiorno che potrebbero essere schierati dal 1′. Bremer, uscito acciaccato contro lo Spezia, dovrebbe figurare nella formazione titolare, in alternativa è pronto Zima. A centrocampo Juric spedisce Ricci in panchina e riaffida la mediana al duo Mandragora-Lukic. Sugli esterni confermati Singo e Vojvoda, mentre sulla trequarti Juric rispolvera il tandem Praet (titolare dopo quasi 5 mesi) – Brekalo. Unica punta Sanabria, ma niente di deciso: Pellegri scalpita e spera in una prima da titolare con la maglia granata.

La formazione del Toro: ecco chi gioca

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. A disposizione: Milinkovic-Savic, Gemello, Zima, Aina, Ansaldi, Pobega, Ricci, Seck, Pjaca, Pellegri, Zaza, Belotti. Allenatore: Juric

Indisponibili: Edera, Fares, Izzo, Warming

Squalificati: nessuno