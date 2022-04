La probabile formazione dell’Atalanta / Undici in gran parte confermato rispetto a quello di Venezia. Quattro indisponibili negli orobici

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita il Torino nel match di domani sera valevole per il recupero della 20^ giornata. Gli orobici si schiereranno col 3-4-1-2, utilizzato spesso in questa stagione in alternanza al modulo col doppio trequartista e l’unica punta. Nessuno squalificato, Malinovskyi, Maehle, Pezzella e Toloi sono però i giocatori che l’allenatore nerazzurro non avrà a disposizione per la gara contro l’undici granata di Ivan Juric.

Gasperini conferma la coppia Muriel-Zapata

A difendere la porta dei bergamaschi figurerà il titolare Juan Musso, in questa stagione lontano dal terreno di gioco soltanto in cinque occasioni. Davanti all’argentino, il terzetto difensivo subirà delle modifiche rispetto al match di andata. Ci saranno ancora Djimsti e Palomino, mentre al posto di Demiral scenderà in campo il diciottenne Scalvini, all’ottava da titolare in questo campionato. Gasperini non cambierà nulla a centrocampo dalla vittoriosa trasferta di Venezia, con una sola eccezione. De Roon e Freuler occuperanno la linea mediana, mentre sulle fasce il tecnico piemontese si affida ad Hateboer a destra e all’ex della partita Zappacosta sul versante mancino. Koopmeiners (in panchina al Penzo) occuperà la trequarti a servizio del duo colombiano Muriel-Zapata, in gol nella scorsa giornata.

La probabile formazione dell’Atalanta

Questa è la probabile formazione che Gasperini userà per avvicinarsi in zona Europa.

Probabile formazione Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Zapata, Muriel. A disposizione. Sportiello, Rossi, Demiral, Pasalic, Cissè, Mihaila, Pessina, Boga, Miranchuk. Allenatore. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Malinovskyi, Maehle, Pezzella, Toloi