AZ Alkmaar-Torino, diretta della partita amichevole: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Quinta amichevole per il Torino di Ivan Juric. I granata saranno di scena in Olanda, all’AFAS Stadion, casa dell’AZ Alkmaar. Un altro impegno probante, per la squadra, dopo la sfida giocata a Rennes e persa per 1-0. Il tecnico croato vuole vedere altri progressi dal suo gruppo, a una settimana dall’esordio ufficiale in Coppa Italia contro la Cremonese, in programma a Ferragosto.

AZ Alkmaar-Torino: il prepartita

Per il Toro sarà la prima amichevole dopo il ritorno di Belotti in gruppo. Il capitano è rientrato dopo le vacanze post-Europeo ed è sospeso in un futuro incerto, tra la possibilità di rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e lasciare il club per tentare un’esperienza altrove. Juric dovrà fare a meno di ben sette giocatori per la trasferta in Olanda: Milinkovic-Savic, Lyanco, Ansaldi, Bremer, Aina, Lukic e Falque.

AZ Alkmaar-Torino: le formazioni ufficiali

AZ Alkmaar-Torino: la diretta

Az Alkmaar-Torino: dove vederla in tv e streaming

La sfida amichevole AZ Alkmaar-Torino in diretta sarà trasmessa in streaming da Torino-Channel a partire dalle 17.55. Su Toro.it la diretta testuale del match contro i francesi.