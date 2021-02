Le dichiarazioni di Davide Ballardini nella conferenza stampa di presentazione di Torino-Genoa, match in programma sabato alle 15

Dopo la vittoria 2 a 1 sul Napoli il Genoa si appresta ad affrontare il Torino nel match in programma domani pomeriggio con calcio d’inizio alle 15. Alla viglia della partita ha parlato Davide Ballardini che, a proposito del Toro ha dichiarato: “Il Torino è una squadra, come abbiamo sottolineato, che ha grandissimo spessore tecnico e fisico. E’ una squadra che anche prima dell’arrivo di Nicola ti faceva vedere quanto era forte. Ora sono un po’ più continui nel fare la partita e vedi tutto il loro valore”.

Ballardini sullo spirito della sua squadra

Sullo spirito del Genoa Ballardini ha dichiarato: “L’ho visto come al solito. Tutte le volte lo dico ma è giusto dirlo, quando hai a che fare con delle persone che vengono al campo e vogliono allenarsi bene, per un allenatore ogni giorno è una soddisfazione. Chiedono molto da se stessi e questo è un grande motivo di soddisfazione”. Riferendosi all’incontro di domani contro la squadra granata ha continuato dicendo: “La partita contro il Toro la si affronta come tutte la partita che il Genoa ha giocato fino ad ora. Con le qualità, la serietà, lo spessore umano e tecnico che il Genoa ha mostrato da quando noi siamo arrivati”.

Ballardini:”I fatti sono che questi ragazzi ce la mettono tutta dal lunedì alla domenica”.

Ballardini infine sulle parole di oggi rilasciate da Destro e Zajc, dalle quali traspare l’obiettivo di non volersi rilassare, il tecnico del Genoa ha detto: “Sì. Va benissimo però poi a parlare siam bravi tutti. Fino ad ora tutto questo è dimostrato nel quotidiano. L’aspetto più importante è questo: a quello che si dice e si pensa, seguono i fatti nel quotidiano. E i fatti sono che questi ragazzi ce la mettono tutta dal lunedì alla domenica”.