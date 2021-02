Bonazzoli entra e segna, la difesa del Torino prende tre gol in soli 7 minuti: le pagelle di Atalanta-Torino

SIRIGU 4.5: giornata no, a dir poco. Se sul primo gol, quello di Ilicic, copre il suo palo, sul secondo e terzo gol commette due errori non da lui nel giro di due minuti.

IZZO 6: meglio da attaccante aggiunto che da difensore, nel primo tempo. Si fa portare via un pallone sanguinoso sul 2-0, però poi nel finale convulso dei primi 45′ ne mette uno in area che si trasforma nella rete del 3-2. Nella ripresa torna ad essere lui, come i compagni.

NKOULOU 5.5: guida una difesa che nei primi venti minuti è da horror: non si salva davvero nessuno. Però nella ripresa due buone chiusure su Zapata raddrizzano la prima partita che gioca in campionato dopo quasi due mesi. Il voto è una media tra il 4 del primo tempo e il 7 del secondo.

BREMER 6: il gol nel finale di primo tempo riaccende le speranze del Torino e lo rimette in carreggiata. Però nei sette minuti terribili granata anche il brasiliano ha grosse responsabilità.