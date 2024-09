L’allenatore della Lazio si è presentato ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria della sua squadra ai danni del Torino

L’allenatore della Lazio, Marco Baroni, ha parlato così al termine dell’incontro vinto dai suoi col risultato di 2-3: “Voglio fare i complimenti ai ragazzi, in settimana grande dispendio di energia ma rimasti concentrati. Per quello che ha fatto la squadra sul campo ci mancano dei punti. Dobbiamo comunque essere contenti perché la squadra crea, produce. Per come è arrivato il primo gol sono contento perché il mediano deve attaccare l’area. Mi spiace che anche oggi prendiamo dei gol in delle non azioni dell’avversario. Possiamo migliorare altamente“.