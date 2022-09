Marco Baroni commenta la sconfitta del Lecce al Grande Torino: il gol di Vlasic ha deciso la sfida contro i granata di Juric

Così Baroni ha commentato il match: “Abbiamo perso un’imbucata facile da leggere, la squadra ha creato, ha saputo tenere il campo. Nella ripresa ci sono mancate anche le energie, sia fisiche che mentali. Chi è entrato non è entrato benissimo ma perché ha bisogno di lavoro, di lavoro con la squadra, ho tentato di mettere dentro i giocatori offensivi a mia disposizione, eravamo stanchi, cercavamo il lancio lungo cosa che non sappiamo fare. Abbiamo fatto un buon primo tempo, con personalità e attenzione, abbiamo preso il gol nell’azione più facile, nella lettura più facile. Più un errore, una disattenzione. Peccato perché con un po’ di attenzione si poteva provare di più. Cosa salvo? La squadra nel primo tempo mi è piaciuta, abbiamo subito un tiro su un’azione casuale, dove c’è stato un colpo di tacco (di Lazaro, ndr), abbiamo avuto due situazioni importanti anche, ci è mancato chiudere l’azione. Nella ripresa la terza gara riavvicinata si è fatta sentire, per noi che non siamo abituati a certi ritmi”.

Umtiti: “Durante la sosta lavoreremo”

Su Oudin: “Oggi difficile da valutare la sua prestazione, ci sono state poche idee da parte di tutti, poco supporto. Pongracic stamattina ha avuto un piccolo risentimento all’adduttore e ho pensato di non rischiarlo”. Su Umtiti: “Ha bisogno di condizione, stiamo cercando insieme di trovare questa miglior condizione”.