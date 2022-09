Il capitano del Torino strizza l’occhio ai tifosi, contenti di una classifica che vede i granata davanti ai bianconeri, a dieci punti

Tre punti di fronte a quasi 20 mila spettatori per il Torino: commenta il successo il capitano, Ricardo Rodriguez: “Noi lavoriamo in settimana e poi cerchiamo di dimostrare tutto in campo, l’importante era vincere, abbiamo tre punti in tasca. Adesso affronteremo una partita difficile come quella con l’Inter”, ha spiegato il difensore”. Tifosi contenti di essere davanti alla Juve: “Anche noi vogliamo stare davanti, è una squadra forte ma mancano ancora tante partite. L’importante è essere sempre concentrati”, ha detto a Dazn. A Sky ha poi aggiunto: “Bello vedere la classifica, abbiamo lavorato molto e meritiamo di essere lì, penso sia importante. Abbiamo fatto una bella partita, soprattutto nel secondo tempo”, ha concluso.