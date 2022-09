Il difensore olandese, schierato al centro della difesa, conquista i tifosi, Buongiorno nel finale le prende tutte

MILINKOVIC-SAVIC 6: buono il suo riflesso sul colpo di testa di Tuia nel primo tempo. Nel finale di partita fa esultare lo stadio risolvendo un paio di situazioni in area di rigore con le sue uscite aree sopra le teste dei giocatori avversari.

DJIDJI 5,5: deve vedersela con Banda, giocatore che rispetto a lui a tutto un altro passo e che lo mette in difficoltà ogni volta che lo punta in velocità, riuscendo quasi sempre a superarlo. Quando Baroni richiama in panchina il suo numero 22, Djidji può finalmente tirare un sospiro di sollievo.

SCHUURS 7: esce dal campo a metà del secondo tempo, per un problema al piede, con una vera e propria standing ovation di tutto lo stadio. Applausi più che meritati per l’olandese che si rende protagonista con alcune ottime chiusure difensive, su tutte l’intervento su Banda lanciato in contropiede a fine primo tempo. (st 19′ BUONGIORNO 6,5: entra molto bene in partita prendendo di testa tutti palloni che spiovono nell’area di rigore granata)

RODRIGUEZ 6,5: altra buona prestazione da parte del difensore svizzero che riesce a contenere senza troppi problemi Di Francesco nel primo tempo e Oudin nel secondo. Partita senza sbavature da parte del capitano granata.