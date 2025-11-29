Le parole dell’allenatore del Torino, Marco Baroni, alla vigilia della sfida contro il Lecce

Un Toro in cerca di riscatto sfida il Lecce nella 13a giornata di Serie A. Alla vigilia della sfida, in programma domani al Via del Mare alle ore 12:30, sono arrivate le parole del tecnico granata. Sui tre black out (Inter, Atalanta e Como), Baroni ha spiegato: “La mentalità è un fattore dapprima individuale che poi diventa collettivo. E’ l’elemento centrale della prestazione perché consente di esprimere quello che si ha dentro. La squadra non ha ancora trovato continuità sotto questo punto di vista; ha recuperato molte volte il risultato, a dimostrazione che la base caratteriale c’è, ma è la reazione immediata ad una rete subita il primo punto di miglioramento. Lo troveremo presto”. Per quanto riguarda il ballottaggio sul portiere, Baroni ha risposto: “Domani giocherà Israel”.