La probabile formazione del Torino di Marco Baroni per la sfida contro il Lecce di Eusebio Di Francesco: ballottaggi sugli esterni

Domani alle ore 12:30 scende in campo il Torino per il turno numero 13 di Serie A. L’avversario è il Lecce di Eusebio Di Francesco per i granata di Marco Baroni, che dopo la figuraccia contro il Como devono rialzare la testa. Per questa partita, Baroni dovrà fare a meno, oltre ai lungodegenti Savva e Schuurs, di 5 giocatori: Ismajli, Biraghi, Ilic, Njie e Simeone. Gli altri sono tutti pronti a scendere in campo.

Ballottaggio sulle fasce

Torino che scenderà in campo con l’ormai solito 3-5-2. In porta gioca Israel e non Paleari: l’ha detto Baroni. Quindi Israel dal primo minuto, Paleari e Popa in panchina. In difesa giocano Tameze a destra, Maripan al centro e a sinistra torna Coco che sta bene. Masina in panchina. Sulle fasce a sinistra il favorito è Niels Nkounkou. A destra invece Pedersen è in vantaggio su Lazaro, ma occhio a questo duello. Pedersen potrebbe infatti riposarsi per una partita. L’altra possibilità è Pedersen a destra e Lazaro a sinistra.

Adams titolare

In mezzo al campo Asllani al centro, con Casadei a destra e Vlasic a sinistra in posizione più avanzata. Ilkhan e Anjorin partono dalla panchina. Così come Gineitis che però scalpita e vuole trovare spazio. Infine, il tandem offensivo. Si va verso la conferma della coppia che, prima dell’imprevisto per lo scozzese, sarebbe dovuta partire dall’inizio in Torino-Como: Ngonge a destra e Adams a sinistra. Zapata e Aboukhlal pronti a subentrare.

La probabile formazione del Torino

Ecco gli undici probabili a cui si affiderà Baroni per la sfida di domani contro il Lecce.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Ngonge, Adams. A disp. Paleari, Popa, Masina, Dembele, Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Anjorin, Aboukhlal, Zapata. All. Baroni.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ismajli, Biraghi, Ilic, Njie, Simeone, Savva, Schuurs