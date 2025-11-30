La probabile formazione del Lecce di Eusebio Di Francesco per la partita di oggi contro il Torino di Marco Baroni: Stulic favorito

Oggi alle ore 12:30 si gioca la 13^ giornata di Serie A allo Stadio Via del Mare di Lecce in Salento. La squadra di Eusebio Di Francesco cerca la prima vittoria casalinga, mentre quella di Marco Baroni prova a rialzarsi dopo la batosta subita in casa contro il Como. Lecce che dovrà fare a meno di 3 giocatori che sono infortunati e si tratta di Jean, Pierret e Marchwinski. Gli altri sono tutti a disposizione. Difesa confermata e l’unico ballottaggio è in attacco.

Difesa confermata

Modulo ben definito e si tratta del 4-2-3-1. In porta il capitano Wladimiro Falcone, mentre in panchina ci sono Fruchtl e Samooja. Difesa a 4 con al centro Kialonda Gaspar e Tiago Gabriel. Sulle fasce Danilo Veiga a destra e Antonino Gallo a sinistra. A disposizione ci sono Ndaba, Siebert, Kouassi, Perez e Sala. A centrocampo i due titolari sono Coulibaly a destra e Ramadani a sinistra. Scalpitano Helgason, Kaba e Maleh ma partono dalla panchina. Non ci sono molti dubbi tra difesa e zona centrale del campo.

Stulic favorito in attacco

Sulla trequarti invece, così come in attacco, ci sono dei ballottaggi. Al centro sulla trequarti c’è il numero 10 Berisha. Alla sua destra il favorito a giocare è Pierotti, ma occhio a N’Dri. A sinistra invece Sottil va verso la conferma, ma Tete Morente lo insidia. Così come Banda. Infine, la punta centrale. Al momento in pole c’è il numero 9, ancora a secco nel massimo campionato italiano, Stulic. Ma il giovane Camarda scalpita.

La probabile formazione del Lecce

Ecco i probabili 11 a cui si affiderà Di Francesco per la sfida contro il Torino.

Probabile formazione Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Berisha, Sottil; Stulic. A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Kouassi, Perez, Sala, Helgason, Kaba, Maleh, N’Dri, Banda, Tete Morente, Camarda. All. Di Francesco.

Indisponibili: Jean, Pierret, Marchwinski

Squalificati: nessuno