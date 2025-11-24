Il tecnico granata ha commentato così le sue scelte per la formazione titolare per la sfida contro il Como

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare lo stato di forma della squadra che l’ha portato a compiere determinate scelte per lo schieramento della formazione titolare: “Zapata è un leader. Ha lavorato duro per partire dall’inizio. Ci dispiace per Adams e Simeone, ma non c’è nessun dubbio, è la sua partita. Se lo merita per tutto il lavoro che ha fatto fino ad adesso. Asllani sta facendo bene, da quando è arrivato a Torino ha giocato tantissime partite. Ilic ha alzato il suo livello, oggi non era in perfette condizioni. Oggi Kristian riprende il suo posto dopo la buona prestazione contro la Juventus”.