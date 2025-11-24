Toro.it

Il tecnico granata ha commentato così le sue scelte per la formazione titolare per la sfida contro il Como

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare lo stato di forma della squadra che l’ha portato a compiere determinate scelte per lo schieramento della formazione titolare: “Zapata è un leader. Ha lavorato duro per partire dall’inizio. Ci dispiace per Adams e Simeone, ma non c’è nessun dubbio, è la sua partita. Se lo merita per tutto il lavoro che ha fatto fino ad adesso. Asllani sta facendo bene, da quando è arrivato a Torino ha giocato tantissime partite. Ilic ha alzato il suo livello, oggi non era in perfette condizioni. Oggi Kristian riprende il suo posto dopo la buona prestazione contro la Juventus”.

Marco Baroni, head coach of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Pisa SC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 24-11-2025

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

Diego Carlos: “Il nostro segreto è lavorare duro”

Casadei: “Siamo in una striscia positiva, dobbiamo continuare così”