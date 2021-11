Ai microfoni di Dazn, a fine primo tempo, Simone Bastoni ha ammesso di aver toccato il pallone con la mano: era rigore per il Torino

“L’episodio del rigore? Sono andato a contrasto, ho sfiorato la palla con la mano ma per fortuna Orsato ha visto bene”. Così a fine primo tempo, ai microfoni di Dazn, Simone Bastoni ha commentato l’episodio chiave del primo tempo che l’ha visto protagonista, quel del possibile rigore per il Torino non fischiato però da Daniele Orsato, nonostante l’arbitro sia stato richiamato a vedere le immagini al Var. Il tocco con la mano (il braccio era largo) c’è stato, anche se lieve: lo ha ammesso lo stesso Bastoni. L’arbitro però non se ne è accorto.