Spezia-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Spezia-Torino è uno degli anticipi della dodicesima giornata di campionato della serie A 2021/2022, l’ultima partita prima della sosta per lasciare spazio alle qualificazione ai Mondiali delle Nazionali. La formazione di Ivan Juric è reduce dalla bella e convincente vittoria contro la Sampdoria per 3-0, quella di Thiago Motta nell’ultimo turno ha invece perso con lo stesso punteggio contro la Fiorentina. Il calcio d’inizio della gara allo stadio Picco di La Spezia è in programma alle ore 15: segui Spezia-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Spezia-Torino: il prepartita

Ore 13.45 Le squadre sono arrivate allo stadio Picco di La Spezia, dove tra poco scenderanno in campo per cominciare il riscaldamento.

Ore 13.00 Mancano circa due ora all’inizio della partita tra Spezia e Torino. Lo scorso anno la gara del Picco finì con il risultato di 4-1 per i padroni di casa che, proprio grazie a quella vittoria, ottennero l’aritmetica salvezza con una giornata di anticipo. Ora invece la partita arriva in un altro momento della stagione ma entrambe le squadre sono a caccia di punti per trascorrere in maniera più tranquilla la pausa del campionato. Ivan Juric per la trasferta in Liguria ha recuperato Marko Pjaca, ma non potrà contare su Cristian Ansaldi, Rolando Mandragora, Josip Brekalo e neppure sullo squalificato Tommaso Pobega.

Spezia-Torino: le formazioni ufficiali

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. A disp. Zoet, Zovko, Manaj, Kiwior, Podgoreanu, Colley, Ferrer, Antiste, Salcedo, Strelec. All. Thiago Motta.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Rincon, Lukic, Aina; Praet, Linetty; Belotti. A disp. Berisha, Izzo, Buongiorno, Zima, Vojvoda, Baselli, Kone, Pjaca, Verdi, Warming, Sanabria, Zaza. All. Juric.

Spezia-Torino: dove vederla in TV e in streaming

Spezia-Torino in diretta sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma streaming che ha i diritti delle dieci partite del campionato di Serie A. La diretta web sarà invece su Toro.it.

Spezia-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 15.