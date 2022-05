Scintille tra l’allenatore del Napoli e il vice di Juric dopo l’assegnazione della punizione dal limite in favore dei partenopei al 21′

Un battibecco a distanza, tra Luciano Spalletti e Matteo Paro. Tutto è successo al 21′, dopo che Prontera ha fischiato un calcio di punizione in favore del Napoli. Non c’è il fallo di Belotti, ed è ancora più evidente dalle immagini: lo sostiene pure Paro che ha da ridire contro Spalletti, che si avvicina al limite dell’area tecnica per sostenere la propria tesi. Una discussione che si interrompe col fischio del direttore di gara e con la punizione deviata dalla barriera.