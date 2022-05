Le parole di Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, sul rinnovo di Andrea Belotti: ecco cos’ha detto

Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Torino-Napoli: “L’obiettivo è quello di fare una grande partita contro una squadra forte, forse con la migliore qualità tecnica di tutto il campionato. Speriamo di fare una grande prestazione per regalare tre punti al pubblico. Se è cambiato qualcosa sul futuro di Belotti? Il fatto che Andrea non ha fatto una valutazione a 360°, ci siamo parlati e ci siamo detti che ci riaggiorniamo al più presto per decidere cosa fare nell’imminente futuro. E’ tutto aperto”.