Le formazioni ufficiali di Torino-Napoli: Juric sceglie Praet e Brekalo a supporto di Belotti, in difesa la spunta Izzo

Ivan Juric ritrova Gleison Bremer e Andrea Belotti, che dopo essere rimasti fuori dall’undici nella trasferta di Empoli tornano titolari nella partita che il Torino giocherà tra meno di un’ora contro il Napoli. Il tecnico croato non sorprende, ma scioglie così gli unici due ballottaggi della vigilia: in mediana va Mandragora, e non Pobega, accanto a Ricci, mentre in difesa sarà Izzo ad agire come braccetto di destra della linea a tre. Davanti ci sono Praet e Brekalo, a supporto del Gallo.

Torino-Napoli: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Gemello, Djidji, Zima, Aina, Ansaldi, Pobega, Linetty, Seck, Pjaca, Pellegri. Allenatore. Juric

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. A disposizione: Meret, Mafella, Zanoli, Malcuit, Juan Jesus, Tuanzebe, Elmas, Demme, Lobotka, Zielinski, Politano, Ounas, Petagna. Allenatore: Spalletti.