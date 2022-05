I convocati di Torino-Napoli, match in programma al Grande Torino alle ore 15.00: le scelte dei due allenatori

Tutto pronto o quasi per la sfida tra Torino e Napoli, in programma per domani, sabato 7 maggio, alle ore 15.00. A tre giornate dalla fine, entrambe le formazioni si preparano per chiudere al meglio: i partenopei vogliono mantenere il posto in Champions, mentre i granata mirano a restare nella parte destra della classifica. La sforuna sembrerebbe non lasciare in pace Juric e i suoi però sul fronte infortuni. Torna nuovamente out Sanabria, per una lesione al muscolo ileo, che si aggiunge alla lista composta da Warming, Fares e Zaza. C’è poi Lukic squalificato. Spalletti è invece quasi al completo: mancherà infatti solo Ghoulam che ha riscontrato un problema muscolare all’ultimo. Di seguito le scelte dei due tecnici.

Empoli-Torino, i convocati: le scelte di Andreazzoli

In attesa di comunicazione

Torino-Napoli, i convocati: le scelte di Spalletti

Spaletti chiama 24 giocatori per il match contro il Toro. Nessuno squalificato, assente solo Ghoulam. Ecco l’elenco:

PORTIERI: Ospina, Meret, Marfella.

DIFENSORI: Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli.

CENTROCAMPISTI: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski.

ATTACCANTI: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.