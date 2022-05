La probabile formazione del Napoli / Rientrano Di Lorenzo e Anguissa, possibili titolari

Mancano poche giornate alla chiusura del campionato e il Torino di Juric si prepara ad affrontare il Napoli di Spalletti. Squadre diverse con obiettivi differenti si affronteranno al Grande Torino: i granata hanno infatti ottenuto il decimo posto con 47 punti e difficilmente potranno fare di più I partenopei invece, in lotta scudetto fino a qulche giornata fa, hanno mollato un po’ la presa raggiungendo però comunnque l’obiettivo Champions. Se Juric dovrà fare i conti con qualche assente, lo stesso non si può dire di Spalletti, con la rosa quasi al completo a disposizione, fatta eccezione per Ghoulam che ha riscontrato un problema muscolare. Tornano Anguissa e Di Lorenzo.

Napoli, Anguissa si contende il posto con Lobotka

Confermato il 4-2-3-1 per gli azzurri, ponti a chiudere al meglio la stagione. Con Ospina tra i pali, il tecnico ex Roma potrebbe affidare le proprie retrovie a Di Lorenzo e Mario rui sugli esterni, con Rrahmani e Koulibaly al centro. Pochi dubbi per quanto riguarda la difesa, ma non si può dire lo stesso del centrocampo. Si candidano Fabian Ruiz e Anguissa, in ballottaggio però con Lobotka. Passando all’attacco, Spalletti dovrebbe riproporre tutta la potenza di fuoco a disposizione con Lozano, Mertens (in ballottaggio con Zielinski) e Insigne alle spalle di Osimhen, schierato come punta.

Napoli: chi gioca contro il Torino?

Probabile formazione Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. A disposizione: Meret, Mafella, Zanoli, Malcuit, Juan Jesus, Tuanzebe, Elmas, Demme, Lobotka, Zielinski, Politano, Ounas, Petagna. Allenatore: Spalletti.

Indisponibili: Ghoulam.

Squalificati: nessuno.