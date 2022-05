La probabile formazione del Torino contro il Napoli: Ricci verso la conferma, out Lukic per squalifica. Tornano Belotti e Bremer

“Finire bene” è il mantra di Ivan Juric da settimane. Finora il suo Torino lo sta ascoltando. I granata hanno inanellato tre vittorie e due pari nelle ultime cinque, conquistando, dopo il successo di Empoli, il decimo posto. Il prossimo impegno è di quelli tosti ma stimolanti. Al “Grande Torino” arriva il Napoli, che ha visto sfumare lo Scudetto ma è reduce dal 6-1 di rabbia e rimpianti contro il Sassuolo, con qualificazione in Champions annessa. Contro l’undici di Spalletti, Juric mira a rivedere il Toro che tanto bene ha fatto in stagione quando ha dovuto affrontare le prime della classe. Magari, questa volta, strappando i tre punti.

La probabile formazione del Torino

La formazione, perciò, sarà quella consueta con pochi aggiustamenti. Mancherà lo squalificato Lukic, ma in compenso rientreranno Bremer e Belotti dal primo minuto. In porta ci sarà Berisha, nonostante l’erroraccio del “Castellani”. Di fronte a lui il terzetto con Gleison al centro, Rodriguez a sinistra e probabilmente Zima sul centrodestra (ma resiste il ballottaggio con Djidji e Izzo).

Singo e Vojvoda presidieranno le fasce, mentre in mezzo Juric si porta dietro un dubbio. Ricci ha dato palleggio e qualità alla squadra, nelle ultime uscite, anche entrando a Empoli, pur entrando a partita in corso. La sensazione è che possa essere uno dei titolari, con al suo fianco uno tra Mandragora (favorito) e Pobega. In avanti, nessun dubbio: dietro a Belotti ci saranno Praet e Brekalo.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Gemello, Djidji, Izzo, Zima, Aina, Ansaldi, Pobega, Linetty, Seck, Pjaca, Pellegri. Allenatore. Juric

Squalificato: Lukic

Indisponibili: Fares, Sanabria, Warming, Zaza