Raoul Bellanova ha parlato ai microfoni di Torino Channel al termine di Torino-Monza, gara vinta per 1-0 dai granata

Raoul Bellanova ha commentato il successo contro il Monza ai microfoni di Torino Channel. Per l’esterno granata un’altra grande prestazione dopo la convocazione in Nazionale: “Sapevamo che era una partita difficilissima. Loro quando si abbassavano difendevano veramente bene ma abbiamo interpretato bene la partita. Siamo stati in controllo, poi nel secondo tempo sono venuti fuori gli spazi e abbiamo portato a casa 3 punti meritati. La classifica è importantissima, sapevamo di venire da un risultato positivo a Udine. Oggi siamo partiti con idee giuste e ripeto che abbiamo meritato. Ora festeggiamo ma già da domani dobbiamo pensare alla prossima perché ognuna è una finale. In Nazionale ho avuto un risentimento all’adduttore ma ho lavorato bene per recuperare al meglio. Giocare per l’Italia è stata un’emozione incredibile, è il sogno di ogni bambino. Se sono arrivato lì è anche grazie alla società, al mister e ai miei compagni. Se gioco bene qui aumentano le possibilità di giocare in Nazionale”.