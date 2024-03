Samuele Ricci ha parlato ai microfoni di Torino Channel al termine della vittoria ottenuta contro il Monza

Abbiamo giocato molto bene, bisognava avere pazienza girando da una parte all’altra senza forzare. Abbiamo concesso forse qualche ripartenza ma siamo stati bravi a giocare anche sull’episodio. Siamo molto uniti nel modo in cui crediamo nell’obbiettivo e dobbiamo essere squadra e fare gruppo. Espulsione? Sono episodi che a volte ti capitano a favore e a volte contro. A Empoli bisogna portare concentrazione e carattere. Bisogna giocare per l’ambiente che ci crede come noi e dare qualcosa in più.