Belotti: "Ha ragione Sirigu, i tifosi ci sostengano durante la partita" - Toro.it

Al termine di Torino-Bologna 1-0 ha parlato Andrea Belotti. Il capitano è tornato anche sulle parole di Sirigu: “Per alcuni ragazzi non è facile”

Andrea Belotti ha parlato al termine di Torino-Bologna: “La vittoria di oggi è molto importante sotto molto punti di vista. I tre punti migliorano la nostra classifica, ma la cosa importante è la continuità. Dopo la partita di Roma non era facile venire qui e vincere contro il Bologna. Nonostante avessimo giocato 120′ giovedì l’abbiamo fatto”. Sull’ambiente: “Io sono sincero, sono d’accordo con le parole di Sirigu. Le condizioni di questo campo sono da migliorare. E poi non è facile per tanti ragazzi entrare e sentire subito i fischi per un passaggio o un controllo sbagliati. Io penso che durante una partita i tifosi debbano sostenere sempre, se poi alla fine meritiamo i fischi ce li prendiamo. Ma questa squadra dà tutto”.

Su Immobile e l’azzurro: “Lui sta continuando a fare gol, io sono contento delle mie prestazioni e se vengono i gol tanto meglio. Arrivare a giocarsi l’Europeo è qualcosa di importante”.