LIVE Mazzarri: "Verdi? La società potrebbe multarlo. Della contestazione non parlo" - Toro.it

Le parole di Walter Mazzarri dopo Torino-Bologna 1-0: il dopopartita e la conferenza stampa del tecnico granata

Walter Mazzarri commenta la vittoria del suo Torino contro il Bologna, arrivata grazie ad un gol di Berenguer nel primo tempo: “Il Bologna è una signora squadra, faccio i complimenti a Mihajlovic. Abbiamo anche avuto un po’ di fortuna nel secondo tempo, ma siamo stati sfortunati in altre partite. Abbiamo meritato, abbiamo fatto una fase difensiva intensa. E’ stata una vittoria di gruppo, visto che eravamo senza forze”. Sulla classifica e i punti rispetto alla scorsa stagione: “La squadra è in un campionato più complicato rispetto a quello scorso, tante squadre sono migliorate. Ora ce ne sono poche di squadre messe male. Quindi ha ancora più valore quello che abbiamo fatto. Si è giocato giovedì e oggi non avevamo cambi a centrocampo. E pur nell’emergenza abbiamo fatto due vittorie e ottenuto il passaggio in Coppa Italia”.

Sull’ambiente: “Non voglio parlarne, fatemi il favore. Ci mettiamo impegno, abnegazione: lascio commentare agli altri. L’ambiente è un altro discorso, ci sono altre cose, lasciamolo fuori e parliamo di calcio. Altrimenti me ne vado. Il gioco non c’entra nulla con le contestazioni dei tifosi, avete visto i numeri di Roma? Oggi si è sofferto, c’è un brutto campo”.

Proprio sul campo: “Sono argomenti su cui non devo entrare. Sul campo non rimbalza bene la palla, punto”.

“Perché mi contestano? Perché ci sono altre cose, e mi fermo qui. Non è giustificato dal calcio”. Sul futuro: “Chi ci pensa? Io penso al Sassuolo, ho vissuto vent’anni di carriera così, penso a fare il massimo con questa squadra, che oggi ha dimostrato di essere un grande gruppo”. Su Verdi: “Deve giocare bene tutta la partita, senza perdere la palla. Ha perso energie, poi ho messo Laxalt. Quando gioca bene non lo cambio, quando inizia a giocare come nel secondo tempo lo cambio. Adesso la società valuterà e se lo riterrà opportuno lo multerà, anche per rispetto del compagno che è entrato. E io vedrò se farlo giocare la prossima, altrimenti starà fuori”.