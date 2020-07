Belotti: "Record di Ossola? Sarebbe un onore. Cerco sempre di finire stremato..." - Toro.it

Le parole di Andrea Belotti, in gol per sette partite consecutive, dopo Torino-Genoa 3-0: ecco come il Gallo ha commentato successo e (quasi) salvezza

Andrea Belotti ha messo dentro il settimo gol consecutivo, sigillando con un mancino all’incrocio la vittoria del Torino sul Genoa. Il Gallo è intervenuto nel dopogara ai microfoni di Sky: “Sapevamo l’importanza di questa partita. Dopo aver vinto col Brescia, dopo aver fatto un buon primo tempo con l’Inter c’era voglia di rifarsi. Negli occhi dei miei compagni c’era voglia di fare risultato: e si è visto”. Sul gol e sul record, nel mirino, di Ossola: “E’ un onore essere vicino a quei grandi campioni, eroi. Devo lavorare tanto perché i miei gol sono importanti per il Torino. Cerco sempre di uscire dal campo stremato: c’è bisogno di tutti, quando si attacca e quando si difende. Poi più faccio gol, più faccio bene alla mia squadra”.

Il sacrificio in difesa e la salvezza (vicina) del Torino

Il sacrificio difensivo è nelle caratteristiche del Gallo: “Cerco sempre di aiutare i miei compagni perché loro cercano di fare lo stesso. Quel mio recupero può dare la carica ai miei compagni. Anche oggi, in un momento in cui il Genoa premeva, ho visto i miei compagni carichi e concentrati che mi spronavano”. Salvezza? “Non è ancora fatta, finché non c’è la matematica”.