Primo tempo / Torino-Genoa 1-0: decide il gol di Bremer - Toro.it

Nei primi 45′ di Torino-Genoa a sbloccare il risultato è Bremer, in gol ancora una volta dopo la rete del girone di andata a Marassi

La formazione di Longo è quella annunciata della vigilia. In difesa c’è Lyanco al posto di Izzo, apparso sottotono a San Siro, davanti c’è di nuovo il tridente con Verdi alle spalle di Zaza e Belotti. Un Toro che si gioca molto, un Genoa che allo stesso tempo ha solo la vittoria a disposizione per sperare davvero e per approfittare del ko del Lecce. Meglio la squadra di Nicola nei primi 25 minuti del match ma col passare dei minuti il Toro guadagna terreno e metri di campo. Un calcio di punizione di Verdi respinto dalla barriera, poi una occasionassimo di Bremer che da due passi manca la deviazione su angolo di Verdi poi al 32′ il gol. Ed è il difensore che riesce a rifarsi dopo l’errore di poco prima, andando a trasformare il corner battuto ancora una volta da Verdi nella rete del vantaggio. Di nuovo il brasiliano, un incubo per il Genoa quest’anno: era stato suo il gol decisivo nella sfida di andata. Dopo la rete del Toro il Genoa si fa vedere meno in area granata mentre il Toro prova per un paio di volte a sorprendere ancora Perin.