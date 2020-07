LIVE Torino-Genoa: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Torino-Genoa, diretta della partita del campionato di Serie A 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Uno scontro salvezza in piena regola. Torino-Genoa è la sfida che metterà di fronte due squadre che lottano per portare a casa punti fondamentali nella corsa alla permanenza in Serie A. Il Toro è a quota 34, il Genoa di punti ne ha invece 30: ingredienti questi che rendono la sfida delle 19.30 sicuramente piena di spunti, se non altro da parte granata per la reazione attesa dopo il ko di Milano. Sulle panchine granata e rossoblù due tecnici che il Toro lo conoscono: da una parte Longo, dall’altra Nicola, protagonista della promozione in Serie A del 2006. Segui la diretta di Torino-Genoa su Toro.it.

Torino-Genoa, il prepartita

Ore 17.30 Mancano due ore al fischio d’inizio della partita tra Torino e Genoa. Le squadre arriveranno allo stadio fra circa 15 minuti. Intorno all’impianto la situazione al momento è tranquilla ma si aspettano i tifosi che sceglieranno di partecipare alla manifestazione indetta qualche giorno fa e di sostenere il Toro fuori dallo stadio, essendo ancora ovviamente vietato agli spettatori l’ingresso alle partite di calcio. Giornata calda a Torino, con la temperatura che oggi ha raggiunto i trenta gradi: al momento si attende solo l’arrivo delle due squadre che, una volta giunte al Grande Torino, faranno la classica ricognizione del campo e poi torneranno negli spogliatoi per prepararsi al riscaldamento.

Torino-Genoa, le probabili formazioni

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. A disposizione. Rosati, Ujkani, Aina, Ghazoini, Djidji, Izzo, Singo, Adopo, Greco, Lukic, Berenguer, Edera, Millico. Allenatore. Longo

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Pandev, Favilli. A disposizione. Ichazo, Ankersen, Criscito, Goldaniga, Zapata, Lerager, Sturaro, Jagiello, Sanabria, Falque, Destro, Pinamonti. Allenatore. Nicola.

Torino-Genoa, dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Torino e Genoa sarà trasmessa su Sky Sport Serie A, canale 202, mentre in streaming sarà possibile seguirla su Sky Go e Now Tv.

Torino-Genoa, le formazioni ufficiali

Torino-Genoa, la diretta

Calcio d’inizio alle 19.30.