Nicola: "Partita difficile da commentare" - Toro.it

Le parole di Davide Nicola dopo la sconfitta del Genoa in casa del Torino per 3-0: il tecnico si giocherà la salvezza contro il Lecce tra pochi giorni

Davide Nicola è intervenuto al termine di Torino-Genoa 3-0. Il tecnico del Grifone commenta così la partita: “La nostra realtà è quella di lottare fino alla fine. Il risultato non rispecchia la partita, Sirigu è stato molto bravo. Noi siamo venuti qua per vincere, ma abbiamo subito gol su un calcio d’angolo. A parte i due gol subiti dopo… è una partita difficile da commentare”. Sul calendario: “A noi interessa la partita che dobbiamo giocare. Si gioca ogni tre giorni, non c’è tempo per pensare. Dobbiamo credere nel nostro obiettivo. Noi vogliamo vincere col Lecce, non è il nostro obiettivo”.

Il tecnico del Genoa: “Falque? Ha dato tutto”

“Abbiamo creato i presupposti per pareggiare. Poi sul 2-0 devi rischiare e perdi equilibri. La rosa del Genoa è competitiva, ma è dall’inizio dell’anno che siamo in difficoltà. Dobbiamo migliorare nella mentalità, dobbiamo rimanere concentrati sul nostro obiettivo”.

Su cosa manca nella comunicazione di Nicola: “Ho un rapporto schietto con i ragazzi. Non è scindibile l’aspetto mentale da quello tecnico-tattico. Io non mi abbatto mai in nessuna situazione negativo, né mi esalto in quelle positive. Vedo che ci sono delle cose in cui dobbiamo stare più attenti”.

Le statistiche dicono che il Genoa ha creato tanto, così commenta il tecnico rossoblu, anche parlando di Falque trequartista: “Iago ha dato tutto, non ci dimentichiamo che non gioca con continuità da aprile scorso. Stasera è stata schierata una squadra con qualità che sta creando i presupposti per giocare un bel calcio. Ma dobbiamo diventare più cinici e leggere meglio la partita nei diversi momenti. E’ meglio creare noi i presupposti per far inseguire gli altri. Tengo il buono, scarto quello meno buono: dobbiamo fare ancora di più”.