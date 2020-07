Lukic: "Complimenti alla squadra e allo staff. Belotti? Un esempio" - Toro.it

Le parole di Lukic dopo Torino-Genoa 3-0: il centrocampista commenta la vittoria dei granata, nella quale ha segnato il gol del raddoppia

Sasa Lukic è intervenuto ai microfoni di Torino Channel dopo la vittoria contro il Genoa: “Voglio fare i complimenti a tutta la squadra e allo staff: oggi era fondamentale vincere e, tutti insieme, ci siamo riusciti. Spiace per la posizione in classifica: io credo molto nel valore di questa squadra. Sono uno che pensa sempre prima al collettivo che a se stesso: oggi sono arrivati sia i tre punti che la soddisfazione personale di aver segnato un bel gol, quindi sono doppiamente felice. Belotti? E’ il nostro capitano ed è un esempio per tutti”.