Belotti: "Fa male vedere il Toro in questa posizione. La colpa è nostra" - Toro.it

Prima dell’inizio di Spal-Torino, Andrea Belotti ha così presentato la partita ai microfoni di Sky: “Non sarà una partita facile, noi abbiamo tutto da perdere mentre loro no e giocheranno spensierato. Il loro campionato è già deciso. Noi dobbiamo essere convinto per riuscire a portare a casa la vittoria che ci serve per salvarsi. Questa è stata una stagione molto particolare, l’aver iniziato presto con i preliminari di Europa League ha influito e non ci ha permesso di fare una preparazione adeguata in estate per gestire l’intero campionato. La gran parte delle colpe è di noi giocatori, siamo noi che scendiamo in campo. Fa male vedere il Toro in questa posizione. Oggi cercheremo di fare di tutto per onorare Vatta, un pensiero va a lui“.