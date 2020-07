LIVE Spal-Torino: formazioni UFFICIALI e prepartita in diretta - Toro.it

Spal-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Tornare alla vittoria e chiudere il discorso salvezza: è quanto spera di fare questa sera la squadra di Moreno Longo al Mazza di Ferrara. Alle 19.30 va in scena Spal-Torino, partita valida per la 35a giornata del campionato di serie A 2019/2020. Alla squadra granata il successo in trasferta manca dall’ultima partita del girone d’andata: 2-0 all’Olimpico contro la Roma con una doppietta di Andrea Belotti. Longo ha già vinto una volta a Ferrara, lo scorso anno 3-0 con il suo Frosinone: ora prova a ripetersi. Segui Spal-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Spal-Torino: il prepartita in diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI SPAL-TORINO

Ore 18.45 – I giocatori delle due squadre hanno iniziato gli esercizi di riscaldamento. Come di consueto sono i portieri i primi a essere scesi in campo per il riscaldamento, poi è stato il turno di tutti gli altri calciatori di movimento.

Ore 18.25 – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Spal e Torino. Longo ha scelto Berenguer al posto di De Silvestri. In attacco confermato il tridente con Verdi alle spalle di Belotti e Zaza.

Ore 18.00 – I pullman delle due squadre sono arrivati allo stadio Mazza. Fra pochi minuti verranno comunicate anche le formazioni ufficiali di Spal e Torino.

Ore 17.15 – Pomeriggio di sole molto caldo a Ferrara, con la temperatura superiore ai 30° C. Non l’idea per giocare una partita di calcio. Le due squadre non sono ancora giunte allo stadio Mazza, teatro della partite. Per questa gara il tecnico della Spal, Di Biagio, deve rinunciare allo squalificato Bonifazi e agli infortunati Berisha (la cui stagione è già finita da diverso tempo) e Cerri. Longo invece ritrova Izzo, Djidji e Lukic ma ha perso De Silvestri, infortunatosi alla spalla contro il Verona.

Spal-Torino: formazioni ufficiali

Spal (3-5-2): Thiam; Cionek, Vicari, Salamon; Strefezza, Murgia, Dabo, Missiroli, Fares; Petagna, Di Francesco. A disposizione: Letica, Meneghetti, Valdifiori, Valoti, Felipe, Tomovic, D’Alessandro, Cezary, Horvath, Kryeziu, Cuellar, Tunjov. Allenatore: Di Biagio.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ansaldi, Meité, Rincon, Berenguer; Verdi; Zaza, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Lukic, Singo, Edera, Millico, Ghazoini, Djidji, Aina, Celesia, Adopo. Allenatore: Longo

Spal-Torino: dove vederla in TV e in streaming

Spal-Torino in diretta in TV è trasmessa su Sky Sport: canale 254 del satellite e canale 485 del digitale terrestra. Il match di questa sera si può vedere anche in diretta streaming su Sky Go e su Now TV. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Spal-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 19.30