Le ultime dal "Paolo Mazza": Berenguer al posto di Aina - Toro.it

Le formazioni ufficiali di Spal-Torino / Longo conferma Verdi in attacco alle spalle della coppia Zaza-Belotti in difesa torna Izzo

La novità di Spal-Torino riguarda gli esterni granata: con De Silvestri indisponibile, Longo schiera Ansaldi al posto di “Lollo” mentre Berenguer andrà a prendere il posto di Ola Aina, pronto a subentrare, in caso di necessità, a partita in corso. In difesa torna Izzo con Nkoulou e Bremer mentre a centrocampo confermati sia Meité che Rincon. In attacco il tecnico granata ripropone la coppia Zaza-Belotti con Verdi alle loro spalle.

Spal-Torino, le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali di Spal-Torino:

Spal (3-5-2): Thiam; Cionek, Vicari, Salamon; Strefezza, Murgia, Dabo, Missiroli, Fares; Petagna, Di Francesco. A disposizione: Letica, Meneghetti, Valdifiori, Valoti, Felipe, Tomovic, D’Alessandro, Cezary, Horvath, Kryeziu, Cuellar, Tunjov. Allenatore: Di Biagio.



Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ansaldi, Meité, Rincon, Berenguer; Verdi; Zaza, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Lukic, Singo, Edera, Millico, Ghazoini, Djidji, Aina, Celesia, Adopo. Allenatore: Longo