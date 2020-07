Spal-Torino, i convocati: Longo ritrova Izzo, Djidji e Lukic - Toro.it

I calciatori scelti da Longo e Di Biagio per Spal-Torino, 36^ giornata di Serie A 2019/2020: ecco i convocati per la partita

Per il Torino può essere la partita della salvezza, per la Spal è una delle ultime tappe della Serie A già salutata matematicamente da due giornate. Al “Mazza”, domenica 25 luglio alle va in scena lo scontro tra due deluse del campionato. La squadra di Longo è reduce dal pari contro il Verona che ha allontanato lo spettro – pur ancora presente – di un finale di vera sofferenza, quella di Di Biagio arriva invece dal pesante 6-1 contro la Roma. Ecco i calciatori convocati dai due allenatori.

I convocati di Spal-Torino: le scelte di Di Biagio

In attesa di comunicazioni.

I convocati di Spal-Torino: le scelte di Longo

Per la partita contro la Spal, Moreno Longo ritrova Armando Izzo e Koffi Djidji in difesa, oltre che Sasa Lukic (assente per squalifica contro il Verona) a centrocampo. Ecco i 23 giocatori convocati.

Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Celesia, Djidji, Ghazoini, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo.

Centrocampisti: Adopo, Berenguer, Lukic, Meité, Rincon

Attaccanti: Belotti, Edera, Millico, Verdi, Zaza.