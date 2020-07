Longo con Zaza e Belotti, può tornare Izzo: la probabile formazione del Toro

La probabile formazione del Torino contro la Spal: Longo non stravolge l’undici. Ansaldi e Aina titolari per forza, Lukic si candida a centrocampo

La salvezza è lì, a un passo. Ma l’andatura del Torino è incerta come le prestazioni della squadra, reduce dal pari salvifico contro il Verona e obbligata a vincere in casa della Spal, già retrocessa, per sperare – nelle ultime due giornate (Roma in casa, Bologna fuori) – in un finale di campionato relativamente tranquillo. Moreno Longo non si è nascosto alla vigilia: “Dovremo approcciare la gara con uno spirito combattivo”. Il risultato sarà figlio della prestazione. Pur stanchi e privi dell’infortunato De Silvestri – stagione finita -, i granata dovranno prendersi i tre punti.

Izzo se la gioca con Lyanco, out De Silvestri

Per raggiungere l’obiettivo, il tecnico sembra indirizzato a non cambiare più di tanto il 3-4-1-2 delle ultime uscite. Tornerà però Izzo, al centro della difesa: il 5 è in vantaggio su Lyanco per un posto al fianco di Nkoulou e Bremer.

I titolari, sulle corsie, sono già individuati per cause di forza maggiore: Aina e Ansaldi si prenderanno la destra e la sinistra del centrocampo, nel cui cuore ci saranno Lukic e Meité. Il serbo, a dirla tutta, si giocherà fino all’ultimo il posto con Rincon.

Spal-Torino, la probabile formazione di Longo

L’attacco, invece, è disegnato. Verdi sarà il suggeritore, Belotti e Zaza i finalizzatori. In gol, contro il Verona, è andato il lucano. Ma a Ferrara il Gallo avrà un conto aperto con la fortuna: dopo due pali, vuole tornare a esultare. Record personale? Macché, c’è un Toro da salvare.

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Lukic, Meité; Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. A disposizione. Rosati, Ujkani, Lyanco, Singo, Ghazoini, Adopo, Greco, Rincon, Berenguer, Edera, Millico. Allenatore. Longo

Indisponibili: Baselli, De Silvestri