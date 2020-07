Torna Petagna dal 1', Valdifiori si candida: la probabile della Spal - Toro.it

La probabile formazione della Spal contro il Torino: Di Biagio orientato verso il 4-4-2. Out anche Floccari oltre a Cerri, attacco obbligato

E’ una Spal svuotata più di certezze che di motivazioni, già matematicamente in B e reduce dal tennistico 6-1 patito contro la Roma. Eppure Di Biagio, dai suoi, si aspetta “un risultato e una prestazione positivi”. Gli ultimi giorni ferraresi del tecnico sono stati riflessivi: tante domande, poche certezze su ciò che è stata la disastrosa stagione che ha condannato gli estensi alla retrocessione. Nella sfida contro il Torino, mancherà l’ex Bonifazi, ma anche Cerri, Floccari, Sala e Felipe: e così le scelte di formazione saranno se non obbligate almeno ristrette a causa di infortuni e squalifiche.

Spal, la probabile formazione contro il Toro

La Spal potrebbe scendere in campo con un 4-4-2 davanti a Letica, ormai stabile sostituto di Berisha. Nel pacchetto arretrato troveranno spazio Cionek e Reca sulle corsie, con Vicari e Salamon al centro.

In mezzo si gioca una maglia Valdifiori, altro spallino con un passato al Torino. Il regista è in ballottaggio con Missiroli e Dabo. Ai lati dei due centrocampisti, in ogni caso, sembrano indirizzati verso la titolarità D’Alessandro e Strefezza. Obbligate, le scelte in attacco. Tornerà Petagna dal primo minuto, con Di Francesco al suo fianco.

Probabile formazione Spal (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Salamon, Reca; D’Alessandro, Valdifiori, Missiroli, Strefezza; Di Francesco, Petagna. A disposizione. Thiam, Tomovic, Tunjov, Fares, Murgia, Valoti, Dabo, Cuellar. Allenatore. Di Biagio

Squalificato: Bonifazi

Indisponibili: Berisha, Castro, Cerri, Felipe, Floccari, Sala