Belotti dopo 45': "Contento per il gol ma è ancora lunga" - Toro.it

Le parole di Andrea Belotti dopo il primo tempo di Roma-Torino: la decide un gol del capitano nel finale

Dopo i primi 45′, il Toro è avanti sulla Roma allo stadio Olimpico. A decidere la rete di Belotti, che così commenta il primo tempo: “Sono contento di aver fatto gol, la partita è ancora lunga, la Roma è forte e c’è da continuare così. Se riusciremo a tenere i ritmi? Dobbiamo farcela, la Roma gioca anche in casa, di fronte ai propri tifosi, in uno stadio che può diventare una bolgia, noi dobbiamo essere in grado di tenere il campo ed essere pronti quando ci mettono in difficoltà, tenere i nervi saldi”.