Antonio Comi nel pre partita di Roma-Torino ha parlato del momento dei granata e delle possibilità sul mercato di gennaio

Il direttore generale del Torino Antonio Comi ha parlato prima del fischio d’inizio del match tra Roma e i granata sul momento del Toro e sul mercato di gennaio che sta entrando nel vivo: “In casa per il Toro adesso non è facile giocare, ma è nostro dovere cambiare il trend il prima possibile. Roma campo storicamente ostile ma questa sera cercheremo di cambiare questo storico. Sul mercato non mi sbilancio: c’è chi se ne occupa e non è il caso di parlarne, ma il Toro sia in caso di acquisti che di cessioni ne prenderà atto e ci penserà”.