Le ultime dall'Olimpico: Djidji preferito a Bonifazi - Toro.it

Nell’undici iniziale c’è Djidji in difesa, davanti confermati Berenguer e Verdi alle spalle di Belotti, a centrocampo Lukic e Rincon

La prima del 2020 del Torino vede una novità in difesa, a causa di infortuni (quello di Lyanco) e squalifiche (quella di Bremer). C’è infatti Djidji dal primo minuto, con Izzo e Nkoulou: non un terzetto consueto per questa stagione, uno molto gettonato invece in quella passata, quando Djidji si alternava con Moretti proprio in quella posizione. Davanti confermato il trio composto da Verdi e Berenguer alle spalle di Belotti.

Roma-Torino: formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Spinazzola, Cetin, Antonucci, Under, Kalinic, Mkhitaryan. All.: Fonseca.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Bonifazi, Buongiorno, Laxalt, Adopo, Meité, Zaza. All. Mazzarri