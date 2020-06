Berenguer: “Dispiace per la sconfitta ma continueremo a lavorare”

Le dichiarazioni di Alex Berenguer dopo la sfida tra Torino e Lazio, vinta dai biancocelesti in rimonta, dopo il vantaggio granata

Dopo la sconfitta del Torino contro la Lazio, Alex Berenguer ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match e sulla prestazione: “Abbiamo fatto un’ottima partita, abbiamo giocato bene, siamo arrivati in porta. Ci dispiace per questa sconfitta ma continueremo a lavorare così, perchè alla fine arriveranno i risultati. In spogliatoio ci siamo detti che dobbiamo continuare così, senza paura, alla fine potremo raccogliere i risultati.“, queste le parole dello spagnolo. Il prossimo match sul calendario è il derby è sicuramente ci sarà bisogno di qualcosa in più per riuscire a svoltare.