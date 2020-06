Radu: “Il Toro si è chiuso bene e ha concesso poco dopo il gol”

Le parole di Stefan Radu, difensore biancoceleste, nel post partita di Torino-Lazio, portata a casa dai suoi con un 2-1 in rimonta

Dopo la vittoria contro il Torino, Stefan Radu ai microfoni di Sky pe ril post-partita: “Prova di carattere. La squadra l’ha dimostrato da inizio campionato. Ci sono state molte partite vinte nel finale. Oggi si è visto che la storia si è ripetuta. La squadra ha lottato e non mollato, cercando di vincere per tutti e 90 i minuti. Andare subito in svantaggio? Situazione molto difficile. Il Torino poi si è chiuso bene e ha concesso pochissimo.“

Radu: “Anche con gli assenti c’è voglia di vincere”

Sul gruppo: “Ho raggiunto il gruppo tardi ma mi sono trovato pronto. Ho promesso che avrei tutto per questa squadra. É difficile parlare di quel periodo. La squadra anche con gli assenti ha dimostrato che la voglia di vincere c’è. Io da attaccante? Un po’ difficile. La squadra però anche ora che ci sono degli assenti ha dimostrato di aver voglia di vincere.“