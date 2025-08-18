Così Biraghi ha analizzato la sfida del Torino che ha visto i granata battere 1-0 il Modena in Coppa Italia

Al termine della sfida di Coppa Italia, è stato anche Biraghi ad analizzare una gara a due volti. “Non siamo partiti bene, stiamo lavorando da poco insieme. All’inizio siamo stati impacciati, il Modena è messo bene, è una buona squadra e ci ha messo in difficoltà”, ha spiegato il terzino del Torino.

La svolta della ripresa

La svolta è arrivata nella ripresa: “Siamo riusciti a prendere il possesso della partita nel secondo tempo, l’abbiamo fatto con qualità e personalità, ed è venuta fuori la qualità nostra. Non stiamo facendo quello che bisognerebbe fare, lo sappiamo bene”.