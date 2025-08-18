Israel salva il Torino, Ngonge delude e Vlasic incide: le pagelle granata della sfida contro il Modena in Coppa Italia

ISRAEL 8: Il portiere salva il Torino all’esordio in granata. Israel si è messo in mostra nel primo tempo con parate fondamentali per tenere a galla la squadra. Nella seconda frazione l’uruguayano ha avuto meno problemi ma, quando chiamato in causa, si è fatto trovare pronto.

PEDERSEN 5.5: Prova a riprendersi il Torino dopo una stagione complicata ma fatica all’esordio. Il norvegese corre, combatte ma troppe volte sbaglia il passaggio o si fa sorprendere dall’avversario. C’è margine per migliorare ma la prima non è buona. (10′ st LAZARO 6: svolge i compiti base senza mettersi in luce né commettendo errori).

COCO 5: l’equatoguineano ha la testa lontano dal Torino. Il difensore inizia male la sua gara con alcuni errori nel primo tempo. Nella seconda frazione migliora il rendimento, senza però rivelarsi del tutto affidabile. La prestazione di Coco è, ancora una volta, insufficiente.

MASINA 5.5: Commette errori ma non pasticcia come il compagno di reparto. Litiga col pallone nel primo tempo senza regalarlo agli avversari, tenta un colpo di tacco al 50′ rischiando di regalare l’1-1 al Modena. Maripan a parte, Masina è il centrale su cui Baroni può fare maggiore affidamento in attesa del ritorno di Ismajli.

BIRAGHI 5.5: il terzino non guadagna la sufficienza. L’ex Fiorentina corre, dà ampiezza alla squadra ma troppe volte commette il piccolo errore che annulla il possibile contropiede del Toro. Visto il ruolo di titolarissimo, Biraghi deve alzare il livello delle sue prestazioni.

CASADEI 5.5: il giovane centrocampista alterna buone azioni a errori grossolani. Nel primo tempo crea una delle pochissime chance da gol del Toro con un colpo di testa che esce largo. Successivamente tiene troppo il pallone e finisce per sprecare una potenziale occasione per il raddoppio granata.

GINEITIS 5.5: il lituano corre tanto, si impegna ma a volte, complice l’inesperienza, commette scivoloni pericolosi. Nel primo tempo si lascia rubare la palla a ridosso dell’area di rigore granata, nella seconda frazione rischia di commettere nuovamente un errore a pochi metri da Israel (34′ st ANJORIN 6.5: buon esordio del centrocampista all’Olimpico Grande Torino. Un’ammonizione ingiusta macchia la prestazione positiva dell’inglese)

NGONGE 4: male, quasi malissimo all’esordio con la maglia del Torino. Il belga sbaglia due gol, sparisce dal gioco nel primo tempo e viene ammonito per proteste. Si sono visti esordi più entusiasmanti. (43′ st ZAPATA 6: il capitano torna in campo. L’ovazione dello stadio ha accompagnato il ritorno del capitano all’Olimpico Grande Torino. Il 6 è politico, il voto al ritorno in campo è 10).

VLASIC 7.5: l’esperto trequartista non delude. Il leader del Torino si è caricato la squadra sulle spalle dopo un primo tempo negativo, segnando il gol che ha deciso la partita. Il Toro di Baroni ha tanto bisogno di giovani quanto dell’esperienza di uno come Nikola Vlasic.

ABOUKHLAL 5: Un esordio non entusiasmante per il marocchino all’Olimpico Grande Torino. L’esterno ci prova, corre, commette troppi falli e abbandona il campo dopo 45 minuti e un cartellino giallo. (1′ st ILKHAN 6.5: il Torino vince grazie a Emirhan. Il turco ha svoltato la gara con il suo ingresso in campo. L’ammonizione e un rendimento in calo gettano ombre sulla sua permanenza a Torino, ma la speranza è ancora viva).

ADAMS 5: lo scozzese sparisce nella serata di Coppa Italia. Nel primo tempo Ché prova a creare qualche occasione senza incidere, nella seconda frazione lascia il posto al ben più convincente Simeone. (10′ st SIMEONE 6.5: l’esordio davanti a papà “Cholo” è convincente. Giovanni lotta, sfida spalla a spalla gli avversari e sfiora anche il gol. L’argentino si candida per la maglia da titolare del Torino)

All. BARONI 6: diamo tempo all’allenatore. Le idee di Baroni sul gioco del Toro si sono intraviste: palla sugli esterni, spazi larghi e imbucate. Il primo tempo è stato horror, i cambi sono stati azzeccati e hanno svoltato la partita. Solo il tempo dirà se questo 6 diventerà un’insufficienza o si avvicinerà al 7.