I convocati di Mihajlovic e Nicola per Bologna-Torino, partita della 32^ giornata di Serie A 2020/2021: i calciatori scelti dai due tecnici

Neanche il tempo per godersi la vittoria casalinga contro la Roma, la prima contro una delle big del campionato, che per il Toro di Nicola è nuovamente l’ora di scendere in campo, contro il Bologna. Una sfida che metterà sul piatto l’ennesima occasione per i granata di mantenere, e possibilmente allargare, il gap con le inseguitrici avvicinandosi sempre di più alla salvezza. Dall’altro lato, però, la squadra di Mihajlovic punterà indubbiamente a bissare lo splendido risultato di domenica (4-1 allo Spezia) per chiudere definitivamente il discorso salvezza raggiungendo i 40 punti. Le motivazioni e gli ingredienti per dar vita ad una sfida di altissimo livello ci sono tutti: vediamo ora quali sono le scelte dei due tecnici con l’elenco dei convocati in vista di Bologna-Torino.

Bologna-Torino, i convocati di Mihajlovic

Di seguito l’elenco dei convocati sono 23 gli uomini chiamati da Mihajlovic

Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Faragò, Mbaye, Soumaoro.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato.

Bologna-Torino, i convocati di Nicola

Ecco i calciatori convocati da Davide Nicola per la partita contro il Bologna. Ancora assente Sirigu, come terzo portiere c’è Sava.

Portieri: Milinkovic-Savic, Sava, Ujkani

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda

Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon

Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza