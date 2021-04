La probabile formazione del Bologna contro il Torino / Mihajlovic conferma il 4-2-3-1, in attacco avanti con Musa Barrow

Undicesimo posto, 37 punti, un 4-1 allo Spezia alle spalle e sole tre lunghezze a separarlo dalla matematica salvezza: è questa la condizione con cui il Bologna di Sinisa Mihajlovic si presenterà domani sera alla sfida contro il Torino. Un match che potrebbe regalare dunque ai rossoblù il principale obiettivo di stagione, permettendogli di chiudere il campionato serenamente puntando magari a posizioni di classifica più ambiziose. Per farlo, però, prima sarà necessario superare un ostacolo, quello rappresentato dalla squadra di Nicola, diventato particolarmente ostico e reduce da una vittoria contro la Roma che ha dato una spinta importante alla squadra soprattutto da un punto di vista psicologico e di fiducia nei propri mezzi. Un avversario che Mihajlovic conosce bene ma che dovrà affrontare facendo fronte alle numerose assenze: ancora fuori Medel, Santander e Hickey, il tecnico rossoblù dovrà rinunciare anche a Tomiyasu che non ha ancora recuperato dalla contrattura.

La probabile formazione di Mihajlovic contro il Torino

Da un punto di vista tattico, Sinisa Mihajlovic continuerà con il 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali e la coppia Danilo-Soumaoro a costruire il perno centrale della difesa. Sugli esterni, invece, al posto di Tomiyasu dovrebbe agire Mbaye che sembra in vantaggio su De Silvestri nel ballottaggio che dovrebbe permettere all’ex granata di rifiatare dopo la sfida contro Lo Spezia. Dal lato opposto, invece, ci sarà Dijks. In mediana, sarà Schouten a giocare al fianco di Svanberg, confermato titolare dopo l’exploit di domenica condito con la doppietta che chiude il match. Dominguez dovrebbe invece partire dalla panchina pronto eventualmente a subentrare a partita in corso. In attacco, Sinisa Mihajlovic non rinuncia a Musa Barrow, autore di una rete e un assist nella gara contro Lo Spezia mentre alle sue spalle il terzetto di trequartisti sarà formato da Soriano con Orsolini e Sansone ad affiancarlo. Di seguito

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. A disp. Da Costa, Ravaglia, Antov, De Silvestri, Faragò, Poli, Baldursson, Skov Olsen, Vignato, Palacio, Juwara. All. Mihajlovic

Indisponibili – Santander, Hickey, Medel, Tomiyasu

Squalificati –