La probabile formazione del Torino per la trasferta di Bologna: Nicola non stravolge il 3-5-2 con cui ha battuto la Roma

Ha ribaltato e messo al tappeto la Roma con un secondo tempo gentile, da judoka, dopo aver fatto rafting nel primo e averlo chiuso in svantaggio. Il Torino andrà a Bologna un po’ più consapevole di se stesso, a sentire l’allenatore, Davide Nicola. “Ogni tanto ci manca un po’ di equilibrio, ci stiamo lavorando. Ma l’entusiasmo ti fa andare oltre ogni difficoltà”: la conferenza stampa della vigilia è stata un inno di fiducia al suo gruppo. Il turno infrasettimanale del Dall’Ara, per i granata, sarà l’occasione di fare un altro passo verso la salvezza. Anche per questo la formazione ricalcherà quella delle ultime due vittorie, ed è bene tenere a mente il diktat del tecnico: “Non facciamo distinzioni tra chi gioca e chi subentra, in una fortezza sono importanti tutti i mattoni”. Rispetto a domenica, intanto, partiranno dal primo minuto Rincon e Singo, con i rimpiazzati – Lukic e Vojvoda – pronti ad entrare dalla panchina.

La probabile formazione del Toro contro il Bologna

Tra i pali giocherà ancora Vanja Milinkovic-Savic, poiché prosegue l’indisponibilità di Sirigu. E la difesa sarà confermata in blocco: Bremer a sinistra, Izzo a destra e Nkoulou a dettare i tempi, al centro. Un metronomo dietro, un altro in mezzo: Rolando Mandragora si è preso la regia ed è pronto a giocare la sua undicesima partita da titolare consecutiva (postilla: non è mai stato nemmeno sostituito). Accanto a lui giostrerà il succitato Rincon e la nuova mezzala, Simone Verdi. Detto di Singo, a sinistra si dirimerà, solo nelle ultime ore prima del calcio d’inizio, il ballottaggio tra Ansaldi e Murru, con l’argentino favorito. E in attacco? Nicola non separerà la coppia Belotti-Sanabria, ma Zaza avrà un’altra occasione a partita in corso. D’altronde, i suoi gol hanno fruttato al Toro sette punti, da fine gennaio in poi.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. A disposizione. Ujkani, Buongiorno, Murru, Vojvoda, Rodriguez, Lyanco, Lukic, Gojak, Linetty, Baselli, Bonazzoli, Zaza. Allenatore. Nicola